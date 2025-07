Vorwürfe, Macht, Krise: So kam es zum Horner-Aus

In der Konstrukteurswertung ist Red Bull mit 172 Punkten gegenüber 460 von McLaren sogar nur Vierter. Dies führte auch zum erneuten Aufflammen von Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von Verstappen. Zudem soll Horner intern stark nach immer mehr Macht gestrebt haben. Am Ende ist eine Kombination aus all den internen Konflikten und dem Ausbleiben der sportlichen Erfolge am Ende wohl der Auslöser für die am Ende doch überraschende Trennung.