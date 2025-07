Temu will Geschäft mit Lebensmitteln ausbauen

Der chinesische Online-Marktplatz Temu will offenbar sein Geschäft mit Lebensmitteln in Europa massiv ausbauen und verstärkt europäische Nahrungsmittel verkaufen – auch hierzulande. „Die Plattform von Temu steht Verkäufern in Österreich und anderen europäischen Ländern offen. Die meisten Lebensmittel bei Temu werden von lokalen Händlern angeboten“, hieß es dazu von Temu.