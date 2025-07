Gefährlicher Drogenring gesprengt, Polizei warnt!

2022 bemerkten die Kriminalbeamten in den Bezirken Bruck an der Mur und im Murtal einen massiven Anstieg an Drogengeschäften mit Kokain- und THC-haltigen Cannabis in ungeahnten Mengen binnen kürzester Zeit, in Verbindung mit teils massiven Gewalteinwirkungen, Drohungen und Demütigungen. Drei Männer wurden festgenommen, auch ein Lieferant, der sein Schweigen brach – wodurch das eigentliche Ausmaß der Geschäfte ans Tageslicht kam.