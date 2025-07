Sehen Sie den Test-Kracher live auf sportkrone.at

Stürmersuche läuft

Mitspielen werden die neu formierten „Wölfe“ heute gegen Rafa Silva und Co. wohl kaum. Müssen sie auch nicht. „Das Ergebnis ist nicht wichtig“, versichert der Trainer, der seine Elf trotz Umbruch auf einem guten Weg sieht. „Es gibt ein kleineres Budget, das schreckt mich aber nicht ab, geilen Fußball zu zeigen.“ Einen Vollstrecker braucht es halt noch. Claudy Mbuyi (wechselte zu Rapid) ist nur schwer zu ersetzen. Gebauer: „Wir machen, was möglich ist.“ Auch in der Liga „Es liegt nur an uns“, wirft Serkerlioglu ein, „ich denke, dass wir einen guten Mix haben, viel möglich ist.“