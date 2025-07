Real enthüllt: Deswegen war Mbappe im Krankenhaus

Kylian Mbappe verpasste die ersten drei Partien der FIFA Klub-WM. Bereits am Flug in die USA kämpfte der Franzose mit Beschwerden und wurde direkt nach der Landung ins Krankenhaus gebracht. Nach den ersten Vermutungen Hitzeschlag oder Blinddarmdurchbruch stellte sich letztendlich heraus, dass es an einer schweren Lebensmittelvergiftung lag – akute Gastroenteritis durch eine Bakterie aus Geflügelfleisch.