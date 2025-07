Stark! Großschartner gewinnt erste Etappe in Steyr

Felix Großschartner hat eine zehnjährige österreichische Durststrecke bei der Tour of Austria beendet. Der Oberösterreicher gewann am Mittwoch die erste Etappe rund um Steyr, es war der erste Tagessieg eines Österreichers seit zehn Jahren. Großschartner setzte sich vor seinem UAE-Teamkollegen Rafal Majka auch an die Spitze der Gesamtwertung.