VW Passat: Was ihn zu einer Art Traumwagen macht

Ein Traumwagen war früher etwas Starkes, Flaches, Schnelles. Ein VW Passat Variant mit Vierzylinder-Dieselmotor fiel kaum in diese Kategorie. Das hat sich geändert: Ich bin lange nicht mehr so gern so weit gefahren (und bin dann so entspannt ausgestiegen) wie mit dem neuen Passat - auch wenn an ihm nicht alles perfekt ist. Hier erfährst du, was mich stört und was den Passat für mich zu einer Art Traumwagen macht.