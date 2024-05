Viele Abschiede und Umbruch bei Rapid

„Es geht um Qualität“

Auf Rapid kommt also der nächste Kaderumbruch zu: „Wir sind vorbereitet, früh dran“, versichert Katzer. Bislang ist „nur“ die Verpflichtung von Verteidiger Raux Yao offiziell. Jansson wird folgen. „Wir haben schon noch was vor“, so Katzer. Der selbst vor einem Transfer-„Balanceakt“ spricht, weil man erst im August weiß, ob es Rapid in eine europäische Gruppenphase schafft. Wobei Klauß nichts davon hält, die Truppe aufzublasen: „Ich mag kleine Kader. Es geht um Qualität, wir müssen nicht jede Position doppelt besetzen“, steht er auf flexible Spieler.