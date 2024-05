Eine Mutige

Lange war sie als Geliebte nur eine Randnotiz in einem Männerleben. Franz Kafkas Liebesbriefe an Milena machten sie berühmt – doch viele Jahre kannte man nicht einmal ihren Nachnamen. Und während das Grab des Schriftstellers in Prag schon vor seinem 100. Todestag im Juni eine Pilgerstätte ist, erinnert an seine Seelenfreundin nur ein „Stolperstein“. Ein Grab gibt es nicht, das man rund um ihren gestrigen 80. Todestag besuchen könnte: Milena Jesenská starb am 17. Mai 1944 im KZ Ravensbrück.