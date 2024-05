ÖVP-Politiker will Punktesystem für Migration

So soll es möglich sein, qualifizierte Personen den einzelnen EU-Ländern je nach Bedarf zu zuweisen. In Kanada wurde dieses Punktesystem bereits 1967 eingeführt; dort braucht ein Einwanderer 67 von 100 Punkten. Bis 2025 will die kanadische Regierung sogar bis zu 500.000 Menschen jährlich aufnehmen – ein Vorbild für Europa?