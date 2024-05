Bewohner und Polizisten in Asylantenheim verletzt

Am Freitag gegen 18.15 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisierten Syrer und einem 55-jährigen staatenlosen Mann in einem Asylantenheim in Bad Eisenkappel dermaßen, dass der 24-Jährige seinem Kontrahenten eine schwere Augenverletzung zufügte. Der Verletzte musste daraufhin von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.