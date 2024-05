USA als Vorbild: Hohe Zölle für alle?

Nun, weil es vielleicht doch vielschichtiger ist. Denn nicht nur die Chinesen wollen (auch) nach Europa massenhaft exportieren, auch viele Konzerne in der EU liefern in gewaltigem Umfang nach China. Würde China deshalb ebenfalls 100-Prozent-Zoll für diese Produkte aus der EU verlangen, löste das eine Massenarbeitslosigkeit und Pleitenwelle aus. Bedenken wir: Rund die Hälfte der in Deutschland gebauten Mercedes S-Klasse und der BMW-Siebener-Reihe wird von reichen Chinesen gekauft. Umgekehrt produzieren europäische Autokonzerne in zahllosen Werken in China.