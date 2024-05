So teuer kommen uns Verkehrssünden im Ausland

Teils horrende Strafen für Tempolimitüberschreitung

Auch für Verstöße gegen Tempolimits muss man teils tief in die Tasche greifen. Besonders teuer sind Schnellfahren oder Raserei in Skandinavien – bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 20 km/h muss man in Norwegen mindestens 620 Euro, in Schweden ab 215 Euro und in Finnland mindestens 200 Euro zahlen. In Italien kostet eine solche Tempoüberschreitung mindestens 175 Euro, nachts sogar noch einmal um ein Drittel mehr.