Alpine Alpenglow Hy4: Das Alpenglühen blieb aus

Der Versuchsträger basiert auf einem LMP3-Rennwagenchassis. Die flache Formensprache lehnt sich stark an die Alpine A424 an, die in der prestigeträchtigen Hypercar-Kategorie der World Endurance Championship antritt. Ein außergewöhnliches Merkmal ist ein niedrig positionierter, transparenter Spoiler am Heck der Studie. Zur Reduzierung der NOx-Emissionen setzt Alpine auf gasförmigen Wasserstoff beim Antrieb.