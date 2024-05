Westjordanland: Terrorist bei Luftangriff getötet

Im Krieg gegen die radikalislamische Hamas hat Israels Luftwaffe am Freitag im Westjordanland sowie im Südlibanon zugeschlagen. Bei einem Luftangriff in Dschenin im Westjordanland wurde ein gesuchter Terrorist getötet, teilte Israels Militär in der Nacht auf Samstag mit. Kurz zuvor war bei einem Luftangriff im Südlibanon ein Hamas-Offizier in seinem Auto getötet worden.