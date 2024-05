Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Xena ist eine dreijährige, sehr aufgeweckte und zutrauliche Katzendame. Da sie sich ihren Artgenossen gegenüber nicht immer freundlich zeigt, wird ein Zuhause (Wohnung mit gesicherter Terrasse oder gesichertem Freigang) gesucht, in dem sie Einzelprinzessin sein darf. Xena hat viel Energie und braucht daher viel Beschäftigung sowie Möglichkeiten zum Austoben, wie z.B. Catwalks an der Wand oder riesige Kratzbäume. Für die Futter- und Leckerli-orientierte Katze sind fixe Spielzeiten sehr wichtig. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an katzenvergabe@tierschutz-austria.at melden.