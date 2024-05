Gerhard Mosser: Demenz-Parks als neuer Bestseller

Gerhard Mosser zur „Krone“: „Altenpflege ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Zahl der Demenzfälle wird bis 2050 um das Dreifache steigen. Menschen mit Demenz können sich nicht an ihr Umfeld anpassen. Daher sehen wir es als unsere Verpflichtung an, das Umfeld an Menschen mit Demenz anzupassen.“