Salzburg will Dortmund-Schicksal heraufbeschwören

An ein Schicksal wie Dortmund – die Borussia vergeigte 2023 in der letzten Runde noch den Titel – denkt er nicht: „Es gibt auch positive Beispiele wie Sturm 1999, als man zwei Punkte Vorsprung gehabt hat und in der letzten Runde durch ein 3:0 gegen Tirol den Titel holte. Ich war damals als Fan im Stadion“, sagt Ilzer, der sich auch auf Plan B vorbereitet hat: „Jedes Spiel hält viele mögliche Hürden bereit. Auf jede einzelne haben wir uns vorbereitet. Wir rechnen mit dem stärksten Gegner und dem schwerstmöglichen Spielverlauf. Wir haben gegen Klagenfurt daheim schon verloren und in Unterzahl remisiert.“