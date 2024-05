Neues Cockpit: Carlos Sainz in der „Dreier-Falle“

Der Spanier, der im kommenden Jahr sein Cockpit in der Scuderia für Lewis Hamilton räumen muss, gibt sich vor seinem letzten Start für das „Cavallino rampante“ in der Emilia Romagna (Charles Leclerc gab gestern in den freien Trainings das Tempo vor) entspannt: „Das Leben könnte nicht besser sein, als Ferrari-Star in Imola zu sein, das lässt keine Wünsche offen“, so der 29-Jährige. Über alles Weitere hält sich der aktuelle WM-Fünfte bedeckt: „Sobald es etwas Neues gibt, werde ich es euch wissen lassen.“