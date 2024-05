Warum man in Linz künftig gratis Bim-Fahren kann

An den sogenannten Benzinfreien Tagen kann man in Salzburg die Öffis kostenlos nutzen. In Linz ist so etwas bisher nicht möglich, aber SP-Stadtchef Klaus Luger hat ein eigens entwickeltes Projekt in der Schublade, das sein Wirtschaftsressort gemeinsam mit dem Linzer City Ring und den Linz-Linien ab September umsetzen wird.