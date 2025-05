Märchen geht weiter: „Es ist wie ein Fiebertraum“

„Es war die Geschichte, die mich fasziniert hat“

Wie Reynolds zu einem in Vergessenheit geratenen Traditionsklub kam? „Das Leben ist kein TED-Talk, man weiß nicht immer, was als Nächstes passieren wird. Es war die Geschichte, die mich fasziniert hat“, erklärte der 48-Jährige in Hamburg. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die von Disney+ produzierte Doku „Welcome to Wrexham“, die den Wiederaufbau des Klubs begleitet – und Wrexham weltweit bekannt gemacht hat.