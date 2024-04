Wie ein altes Problem Herbert Kickl einholt

Warum ist die Ideenschmiede überhaupt Thema für den U-Ausschuss?

Die Agentur Ideenschmiede wurde nach dem Skandal 2015 in Signs umbenannt. Als Kickl Ende 2017 Innenminister wird, taucht die Agentur plötzlich wieder auf. Sie entwirft ein Logo für die Polizei – laut Herbert Kickl verlangte die Agentur kein Honorar für den Entwurf. Mit diesem Auftrag für das Innenministerium rutscht die Agentur in den Untersuchungsgegenstand des „Rot-Blauer Machtmissbrauch“-U-Ausschusses. Am Montag wird ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger in einer Pressekonferenz die Fragen, die er Kickl bei seinem nächsten Auftritt als Auskunftsperson stellen will, veröffentlichen. „Dann kann sich Kickl auf die Fragen inhaltlich vorbereiten und es gibt keine Ausrede mehr, er könne sich nicht erinnern“, so Hanger.