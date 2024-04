Fall Egisto Ott: SPÖ und FPÖ attackieren Karner

SPÖ: „Nehammer hat BVT-Zerstörung durch Kickl unterstützt“

Kritik an Karners Aussagen kam am Samstag von der SPÖ: „Die ÖVP hat die katastrophalen Zustände, unter denen das Marsalek-Netzwerk mit Ott und Weiss im BVT operieren konnte, zu verantworten. Karl Nehammer hat damals als Generalsekretär die Zerstörung des BVT durch Kickl unterstützt und heute will Karner nichts mehr davon wissen“, sagte SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner. „Überwachungsplänen“ von Bundeskanzler Karl Nehammer und Karner erteilte Einwallner eine „klare Absage“.