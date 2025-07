ICE-Angreifer (20) hatte Betäubungsmittel im Blut

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen bisher davon aus, dass der Syrer, der in Wien lebt, allein gehandelt hat. Einen expliziten Extremismusverdacht gebe es noch nicht, hieß es. Wie berichtet, hatte der Syrer am Donnerstag im ICE von Hamburg nach Wien drei Landsleute angegriffen. Fünf Menschen wurden verletzt, der Angreifer selbst am schwersten.