Polen kontrolliert nun Grenzen zu Deutschland

Warum Polen jetzt reagiert?

Die Verschärfung an der polnischen Grenze hat vor allem innenpolitische Gründe. Denn die rechtskonservative Oppositionspartei PiS hat zuletzt den Druck auf die pro-europäische Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk wegen der verschärften Kontrolle auf deutscher Seite und der Zurückweisung von Asylwerbern an der Grenze enorm erhöht. Um der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen, ordnete Tusk ebenfalls eine Verschärfung der Maßnahmen an den Staatsgrenzen an.