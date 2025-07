„Herzeigbar“ – Regierung zieht Halbjahresbilanz

Stocker sieht „Silberstreif am Horizont“

Stocker versucht, Optimismus zu verbreiten. Am Dienstag werde zwar das Defizitverfahren über Österreich verhängt, aber es ist nicht das „erste Defizitverfahren für Österreich, und wir werden unsere Bilanzen in Ordnung bringen“. Die Prognose, dass es dieses Jahr ein kleines Wirtschaftswachstum in Österreich geben soll, macht Stocker zwar nicht zufrieden, aber es ist „ein Silberstreif am Horizont“.