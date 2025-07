Donnarummas Berater betont: „Neuer hat recht“

„Hätte die Szene nicht ertragen“

Wie nah die Sache Donnarumma trotz seines kritisierten Verhaltens ging, erklärte Railoa anhand einer Szene aus der Kabine: „Er hätte die Szene nicht ertragen und zog es vor, wegzugehen, damit sich die Ärzte so gut wie möglich um Musiala kümmern konnten. In der Umkleidekabine schaltete er sogar sein Handy ein. In all den Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben, hat er das nie getan. Normalerweise schaltet er es eine Stunde vor Anpfiff aus, um sich auf das Spiel zu konzentrieren, und schaltet es nach dem Spiel wieder ein. Diesmal schrieb er mir eine Nachricht, in der er mir sagte, er sei erschüttert und habe es nicht mit Absicht getan.“