Duo verkaufte falsche Goldstücke in Asia-Lokalen

Überprüfung entlarvte Fälschung

Eine vom Opfer beauftragte Überprüfung durch eine Fachfirma nach dem Kauf ergab, dass es sich um Fälschungen handelt. Nach dieser Masche ging das Duo auch am 4. Mai in einem Asia-Restaurant im Bezirk Bruck an der Leitha vor, dabei blieb es aber beim Versuch. Ein weiteres Opfer kaufte in einem asiatischen Lokal in Linz vermeintliche Goldstücke um einen niedrigen fünfstelligen Betrag.