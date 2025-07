Kunde bedrohte und verfolgte Sexarbeiterin in Wien

Die wilden Szenen spielten sich zunächst am Sonntag gegen 6 Uhr in der Sechshauser Straße ab. Der 43-jährige Rumäne hatte zu viel Alkohol konsumiert und sich in die 30-jährige Mitarbeiterin „verschaut“, wie die Polizei am Montag berichtete. Als er aus dem Lokal geworfen wurde, beschädigte er die abgeschlossene Eingangstür und lauerte der Sexarbeiterin auf, die eine halbe Stunde später Dienstschluss hatte.