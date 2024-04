So funktionieren die Agentenlaptops des Egisto Ott

Im Spionagekrimi um Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott, der jahrelang für Putins Geheimdienst spioniert haben soll, sind Ermittlern bei Razzien in Wien und Kärnten Spezial-Laptops mit potenziell brisantem Inhalt ins Netz gegangen – SINA-Laptops. Ein dritter solcher Computer soll im Auftrag des flüchtigen Wirecard-Managers Jan Marsalek an den FSB übergeben worden sein. Aber warum ist das so gefährlich? Und welche Besonderheiten haben die Laptops? Krone+ erklärt die Technologie dahinter.