Auch Johann Gudenus in Spionage-Affäre verwickelt

Generalsekretär als Drehscheibe

Die Chats belegen, dass sich Marsaleks Kontakte nicht nur auf Egisto Ott beschränkt haben. Stermann, der Marsalek auch zu dem mittlerweile medial weit verbreiteten Empfang vom damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka in Moskau eingeladen hat, hatte offenbar Kontakte bis tief in die FPÖ und soll als Drehscheibe und Mittelsmann zwischen dem Spion, der FPÖ, dem Innenministerium und aber auch dem BVT fungiert haben. „Es war klar, dass wenn Jan etwas geschickt hat, dass es immer an Gudenus weiterzuleiten war“, ist in der Zeugenvernehmung zu lesen. Zudem geht es um die Vergabe eines Bundestrojaners, aber auch um die Entlassung des damaligen BVT-Direktors Peter Gridling, die – so legen es die Nachrichten nahe – sogar indirekt von Marsalek angeordnet worden sein könnte, und um die aus dem Ibiza-Skandal bekannte russische Oligarchen-Nichte, die Gudenus von Stermann offenbar eigens „abfragen“ hat lassen.