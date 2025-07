Neues Gesetz: Das soll sich auf Strommarkt ändern

So sieht das neue Gesetz unter anderem einen bundesweit einheitlichen Sozialtarif von sechs Cent netto pro Kilowattstunde bis zu einem Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden vor. Davon soll etwa eine Viertelmillion Haushalte in Österreich profitieren. Die Kosten tragen die Energieversorger. Zudem kommen für alle Haushalte flexible, zeit- und lastabhängige Netzentgelte und dynamische Stromverträge. Im kleinen Rahmen soll Strom weitergegeben werden dürfen, zum Beispiel in der Nachbarschaft.