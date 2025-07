Vorzugschüler und Sitzenbleiber in der Regierung

Ein Fazit von Experten: Ruhe bewahren. Nur keinen Dampf öffentlich ablassen. Bei Problemen Deckel drauf. „Das hat die Regierung in ihrer ersten Phase gut hinbekommen“, sagt Katrin Praprotnik, Politologin an der Uni in Graz. Am Anfang stand der „Honeymoon“, die Flitterwochen. Jeder konnte seine Themen abwechselnd bringen. Die ÖVP bei Familiennachzug, die SPÖ bei der Mietpreisbremse, die Neos mit Bildung, so Praprotnik, die brennende Fragen auf der Plattform politikmonitor.at analysiert (etwa zu eingehaltenen Wahlversprechen) und der Regierung bei Kommunikation und Zusammenhalt eine Schulnote 2 geben würde.