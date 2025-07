Drogentoter in Restaurant – Anklage nach Jahren

Diese gelang auf Umwegen aus den Niederlanden in ein Restaurant in der deutschen Oberpfalz. Der Wirt hatte keine Ahnung, was sich in der Flasche befand. In der Nacht auf den 13. Februar 2022 bestellten acht Gäste Champagner und bekamen ausgerechnet die Flasche, in der der flüssige Ecstasy-Grundstoff MDMA abgefüllt war. Ein 52-jähriger Mann kam ums Leben. Die sieben weiteren Gäste überlebten, erlitten aber teils lebensgefährliche Vergiftungen. Mindestens eine Frau leidet heute noch darunter (siehe Video oben).