Warum NEOS Egisto Ott jetzt doch nicht vorladen

Der mutmaßliche Doppelagent Egisto Ott befindet sich seit 1. April in Untersuchungshaft. Seit dem Jahr 2017 wird gegen ihn von der Wiener Anklagebehörde unter anderem wegen Amtsmissbrauchs, geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs und Verletzung des Amtsgeheimnisses ermittelt. In den kommenden Wochen will er einen Antrag auf Enthaftung stellen. Im Mai hätte er im Untersuchungsausschuss zu „rot-blauem Machtmissbrauch“ aussagen sollen. Hätte sollen, weil daraus nun doch nichts wird.