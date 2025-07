Älteste Wienerin: Mit 110 noch Lust auf Süßes

Seit 55 Jahren – Bereits das halbe Leben in Pension

Die rüstige Jubilarin wurde als Emma Polleres in Biedermannsdorf (NÖ) geboren. Dort lebte sie bis zum Jahr 1927. Danach übersiedelte sie mit ihrer Familie in die Steiermark. Sie hatte fünf Geschwister. Bei Ausbruch des 2. Weltkrieges lebte Wenda dann wieder in der Bundeshauptstadt. Dort arbeitete sie von 1940 an als Straßenbahnschaffnerin bei den Wiener Linien, bis sie sich im Jahr 1970 in die wohlverdiente Pension verabschiedete – das war vor 55 Jahren!