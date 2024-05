Grazer Feuerdrama: Das Protokoll des Versagens

Den 1. Jänner 2024 werden die Grazer so schnell nicht vergessen – zu tief sitzt die schreckliche Erinnerung an das Feuerdrama im Grazer Kultlokal Stern in der Sporgasse, bei dem eine junge Frau starb und 21 Gäste teils lebensgefährlich verletzt wurden. Exakt vier Monate nach dem Inferno liegt der „Steirerkrone“ nun ein detailliertes Protokoll der Feuer-Nacht vor – das immer mehr in Richtung fahrlässige Tötung weist! Die Details des Schreckens: