„Urlaubsopfer“: Wahre Katzenflut in den Tierheimen

Es herrscht bei uns Kastrationspflicht

Susanne Bräuer sieht sich mit einem weiteren Problem konfrontiert: „Mit Babykatzen. Einige davon sind sogar Flaschenkinder, um deren Leben man wirklich kämpfen muss, die alle paar Stunden, auch nachts, per Hand gefüttert werden müssen. Und oft in erbärmlichem Zustand sind.“ Eine weitere Unverantwortlichkeit vieler Menschen: „Es wird weniger kastriert. Die Leute müssen wieder dringend daran erinnert werden, dass bei uns Kastrationspflicht bei allen Freigängern vorgeschrieben ist! Steirische Tierschützer haben mit einer regelrechten Flut an Katzen und Katzenbabys zu kämpfen.“