Carport in Vollbrand: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Insgesamt waren vier Atemschutztrupps eingesetzt, zwei weitere Trupps befanden sich als Reserve am Einsatzort. Die Fünf Feuerwehren standen mit 15 Fahrzeugen und 52 Kräften im Einsatz. Weiters war das Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen und acht Personen sowie eine Polizeistreife mit zwei Beamten vor Ort. Eine Person wurde vom Rettungsdienst betreut. Gegen 20 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.