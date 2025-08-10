Badegast (65) trotz Reanimation verstorben

Bestens besucht war das beliebte und idyllische Bad Weihermühle am heutigen heißen Sonntag. Dort spielten sich allerdings vor den Augen vieler anderer Gäste dramatische Szenen ab: Ein 65-jähriger Badegast musste reanimiert werden. Weshalb, ist noch nicht bekannt, sagt Sabri Yorgun, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Bestätigen kann er allerdings, dass er trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb. Weitere Informationen folgen!