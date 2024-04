Wie aus „Gulaschkobra“ die Wirtshauskultur wurde

Tradition und Zukunft

„Wir feiern heute also 30 Jahre Pioniergeist und Erfolgsgeschichte“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Jubiläumsgala in Grafenegg. Und sie fasste auch das Erfolgsrezept der Gastro-Initiative treffend zusammen: „Ob Dorfgasthaus, Wirtshaus oder Haubenlokal – wenn Wirtshauskultur draufsteht, ist Qualität drin!“ Ziel der Wirtshauskultur sei es aber nicht nur, die kulinarische Tradition Niederösterreichs zu wahren, sondern diese auch in schwierigen Zeiten in die Zukunft zu tragen, betonte Harald Pollak, Obmann des Vereins.