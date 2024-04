Imst: Führe mich zur Quelle

An Naturschätzen mangelt es der Region nicht. Aber auch spannende Kultur-Pfade lassen sich hier begehen – oder mit dem Rad befahren. Die berühmte Via Claudia Augusta führt hier vorbei. Sie war einst eine der wichtigsten Römerstraßen und führt heute als Radweg von Deutschland bis an die Adria. Preisgekrönte Bierspezialitäten können in der Brauerei Starkenberger verkostet und ihre Entstehung bei Führungen erkundet werden. Seit 1810 wird in Schloss Neustarkenberg Bier gebraut. Natürlich ist die schmucke Brauerei in Tarrenz über Wanderwege erreichbar. Ebenso der kristallklare Fernsteinsee – ein Taucherparadies.