„Noch mehr Arbeit? Kann ich mir nicht vorstellen!“

Die Arbeitszeit ist und bleibt ein Reizthema. Der Vorstoß der Industriellenvereinigung für eine Arbeitszeitverlängerung auf 41 Wochenstunden ohne Lohnausgleich sorgt für erhitze Gemüter. Die Arbeiterkammer will weniger arbeiten lassen. Aber was wollen eigentlich die Wiener? Und was sagen die Experten dazu? Die „Krone“ hat sich umgehört.