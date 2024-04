Budget ab Montag als Open Data online abrufbar

Das Bundesbudget 2024 ist ab Montag in einer Open-Data-optimierten Form auf data.gv.at im Internet abrufbar. Dadurch will man die Transparenz und Bürgerbeteiligung in Österreich fördern. „Damit ist das gesamte Bundesbudget in einer leicht zugänglichen und weiterverarbeitbaren Form für jede und jeden verfügbar“, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).