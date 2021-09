Open Data: EU-Verfahren gegen Österreich

Die EU-Kommission hat gegen 19 EU-Staaten, darunter auch Österreich, ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Versäumnissen bei der Richtlinie zu Open Data, also dem freien Zugang zu den Datenbeständen des öffentlichen Sektors, eingeleitet. Die betroffenen Länder informierten nicht darüber, wie die überarbeitete EU-Vorschrift in ihre nationalen Gesetze umgesetzt wird, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte.