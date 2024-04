Iran gegen Israel: „Situation ist brandgefährlich“

„Alle müssen jetzt und in der nächsten Zeit dafür sorgen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation des Krieges kommt“, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag auf einer SPD-Konferenz auf der Nordsee-Insel Norderney. Diese Position vertrete Deutschland gemeinsam mit seinen Verbündeten. „Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass Frankreichs Position ist, alle Beteiligten zu Deeskalation und Zurückhaltung aufzurufen“, sagte der stellvertretende französische Außenminister Jean-Noel Barrot dem Sender Sud Radio. Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte, dass eine Eskalation im Nahen Osten in niemandes Interesse stünde.