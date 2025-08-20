Autofahrer entdecken sechs menschliche Köpfe

Zwar ist bekannt, dass in Puebla und Tlaxcala kriminelle Banden mit Drogen oder Treibstoff handeln. Gewalttaten dieses Ausmaßes sind jedoch in den Bundesstaaten noch nicht vorgekommen. Dafür sind eher die nördlichen Bundesstaaten an der Pazifikküste bekannt. Erst Ende Juni waren an einer Straße in Sinaloa im Nordwesten Mexikos 20 Leichen gefunden worden, fünf von ihnen waren enthauptet.