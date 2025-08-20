Vorteilswelt
Horror-Fund in Mexiko

Autofahrer entdecken sechs menschliche Köpfe

Ausland
20.08.2025 07:27
Der gemeldete Fund von Autofahrern ist in der Region bisher beispiellos.
Der gemeldete Fund von Autofahrern ist in der Region bisher beispiellos.(Bild: AP/Chancey Bush)

In Zentralmexiko sind an einer Straße sechs menschliche Köpfe gefunden worden. Die Köpfe wurden am Dienstag an einer Straße zwischen den Bundesstaaten Puebla und Tlaxcala entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft in Tlaxcala mitteilte. Bei den Überresten fand sich auch ein Schreiben, wie örtliche Medien berichteten ...

0 Kommentare

Der in der Region bisher beispiellose Fund war zunächst von Autofahrern gemeldet und dann von der Staatsanwaltschaft bestätigt worden. Ein weiterer Kopf und menschliche Überreste wurden Polizeiangaben zufolge in der Stadt Colima im gleichnamigen westlichen Bundesstaat entdeckt, wie örtliche Medien berichteten.

Wie die Staatsanwaltschaft in Tlaxcala in Onlinediensten erklärte, handelte es sich um die Köpfe von sechs Männern. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Örtliche Medien in Mexiko berichten über den grausamen Fund:

Rivalität zwischen Banden vermutet
Örtliche Medien berichteten, dass bei den Überresten ein Schreiben gefunden worden sei, in dem eine Abrechnung zwischen rivalisierenden Banden gefordert wird.

Zwar ist bekannt, dass in Puebla und Tlaxcala kriminelle Banden mit Drogen oder Treibstoff handeln. Gewalttaten dieses Ausmaßes sind jedoch in den Bundesstaaten noch nicht vorgekommen. Dafür sind eher die nördlichen Bundesstaaten an der Pazifikküste bekannt. Erst Ende Juni waren an einer Straße in Sinaloa im Nordwesten Mexikos 20 Leichen gefunden worden, fünf von ihnen waren enthauptet.

Mexiko leidet seit vielen Jahren unter der Gewalt der mächtigen Drogenkartelle. Seit dem Start einer umstrittenen Militäroperation zur Drogenbekämpfung im Jahr 2006 sind in dem Land offiziellen Angaben zufolge fast 450.000 Morde verzeichnet worden.

