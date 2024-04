Iran-Angriff: Das Dilemma um die Antwort Israels

Droht Vergeltungsschlag von Israel?

Die vom Iran auf den Namen „Aufrichtiges Versprechen“ getaufte Operation wurde von Teheran als Vergeltungsschlag für die Tötung hochrangiger Offiziere in Syrien dargestellt. Am 1. April waren bei einem mutmaßlich von Israel geführten Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle getötet worden.

Der Iran bezeichnete den Großangriff dennoch als Erfolg – man habe „alle Ziele erreicht“. Die westlichen Länder üben scharfe Kritik gegenüber dem Iran – vieles hängt nun von der Reaktion Israels ab.