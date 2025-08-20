Streit um Marke James Bond geht in nächste Runde

„Bond wird kommerziell nicht mehr ausreichend verwendet“

Ein Österreicher ist der Auslöser: Josef Kleindienst, Bauherr eines Milliardenprojekts vor Dubai, will den Namen James Bond in Europa für sich sichern. Der 61-jährige Ex-Polizist und geborene Niederösterreicher aus Mistelbach beruft sich auf eine EU-Regel: Wenn eine Marke fünf Jahre lang nicht genutzt wird, ist sie angreifbar. Und Kleindienst behauptet: „Bond wird kommerziell nicht mehr ausreichend verwendet.“