Wie die NEOS nun politisch in Fahrt kommen wollen

Grundsätzlich sind die Ursachen und Ausgangslage für die Wahlniederlagen bei den NEOS anders gelagert als bei der Volkspartei. In Innsbruck sehen die Parteistrategen keine Fehler in der eigenen Partei. Das schlechte Abschneiden resultiere daraus, dass sich die Wahl in der Tiroler Landeshauptstadt sehr auf die Frage nach dem Bürgermeister zwischen Amtsinhaber Georg Willi von den Grünen, dem ÖVP-Rebell Johannes Anzengruber und FPÖ-Kandidat Markus Lassenberger zugespitzt habe. In dieser Gemengelage seien die Pinken einfach nicht durchgekommen, meinen mehrere Insider.